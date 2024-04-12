В Москве подорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ. Фото: 112

Сегодня, 12 апреля, в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. За рулем автомобиля оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом сообщают российские СМИ.



Сообщается, взрыв произошел, едва мужчина повернул ключ в замке зажигания. По основной версии – сработало взрывное устройство. У Прозорова диагностировали травмы ног, он находится в больнице.



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за покушение на убийство.

У Москві підірвали автомобіль ексспівробітника СБУ Василя Прозорова, який перейшов на бік Росії у 2014 році.



Вибух стався, коли Прозоров завів позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.



Лікарі діагностували у нього рвану рану ноги. pic.twitter.com/tHpywW3Qk5 — Новини Донбасу (@novostidnua) April 12, 2024





Бывший сотрудник СБУ с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, кроме того, передавал им информацию по поводу войны на Донбассе. Однако несколько лет назад переехал в РФ.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!