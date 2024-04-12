У Москві підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ. Фото: 112

Сьогодні, 12 квітня, у Москві вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. За кермом автомобіля був колишній співробітник СБУ Василь Прозоров. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Зазначається, що вибух стався, тільки-но чоловік повернув ключ у замку запалювання. За основною версією, спрацював вибуховий пристрій. У Прозорова діагностували травми ніг, він перебуває у лікарні.



Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо замаху на вбивство.

У Москві підірвали автомобіль ексспівробітника СБУ Василя Прозорова, який перейшов на бік Росії у 2014 році.



Вибух стався, коли Прозоров завів позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.



Лікарі діагностували у нього рвану рану ноги. pic.twitter.com/tHpywW3Qk5 — Новини Донбасу (@novostidnua) April 12, 2024





Колишній співробітник СБУ з 2014 року співпрацював із російськими спецслужбами, передавав їм інформацію щодо війни на Донбасі. Кілька років тому переїхав до РФ.

Раніше ми писали, що в тимчасово захопленому Росією Луганську 4 квітня стався інцидент – вибухнув автомобіль.