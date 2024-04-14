Армия РФ за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пятеро — травмированы

Россияне атаковали Донетчину 13 апреля. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 13 апреля, обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате ударов трое людей погибли, еще пять – травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 13 апреля россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Нетайлово и 1 в Новоселидовке», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1915 человек, получил ранения — 4801 гражданский. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



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