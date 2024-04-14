Армія РФ за добу вбила трьох мешканців Донеччини, ще п`ятеро — постраждали

Росіяни атакували Донеччину 13 квітня. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 13 квітня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів троє людей загинули, ще п'ять — отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 13 квітня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: 2 у Нетайловому та 1 у Новоселидівці», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 5 людей в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1915 осіб, отримав поранення — 4801 цивільний. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ «Центр» збройних сил РФ в окупованому Луганську.