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Силы ПВО сбили над Украиной все российские дроны — Олещук

14 апреля 2024, 08:54

Силы ПВО сбили над Украиной все российские дроны — Олещук

ПВО сбила 10 шахедов. Фото: Николай Олещук ПВО сбила 10 шахедов. Фото: Николай Олещук

Российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины ударными дронами-камикадзе, а также управляемыми ракетами. Известно, что силами ПВО были сбиты все БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

«В ночь на 14 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 10-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области — РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донетчины», — написал он.

По словам Олещука, все «шахеды» сбиты на Харьковщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.

Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 13 апреля обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате ударов трое людей погибли, еще пять – травмированы. 

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