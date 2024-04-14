Сили ППО збили над Україною всі російські дрони — Олещук

ПВО збила 10 шахедів. Фото: Микола Олещук

Російська армія вкотре атакувала територію України ударними дронами-камікадзе, а також керованими ракетами. Відомо, що силами ППО було збито всі БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курської області — РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини», — написав він.



За словами Олещука, всі «шахеди» збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 13 квітня обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів троє людей загинули, ще п'ять – травмовано.