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В оккупированном Бердянске раздались взрывы: россияне заявили об атаке Storm Shadow

15 апреля 2024, 11:54

В оккупированном Бердянске раздались взрывы: россияне заявили об атаке Storm Shadow

Взрывы в оккупированном Бердянске Взрывы в оккупированном Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы, после чего поднялся столб дыма. Об атаке на захваченный россиянами украинский город сообщил официальный канал Бердянской ГВА.

Глава военной администрации Бердянска Виктория Галицина написала, что жители сообщают о взрывах, которые слышны во всем городе.

«После прилета наблюдается дым в нагорной части Бердянска», — добавила она.

По данным оккупационной власти города, около 11:30 над городом «сбиты две ракеты». По предварительной информации, ПВО РФ пыталось сбить две ракеты Storm Shadow.

Жители города сообщают, что никто ничего не сбил и два попадания были на территории завода «Южгидромаш».

Напомним, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, вероятно, на избирательном участке.

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