В окупованому Бердянську пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку Storm Shadow

Вибухи в окупованому Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, потім піднявся стовп диму. Про атаку на захоплене росіянами українське місто повідомив офіційний канал Бердянської МВА.



Голова військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна написала, що мешканці повідомляють про вибухи, які чути у всьому місті.



«Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська», - додала вона.



За даними окупаційної влади міста, близько 11:30 над містом «збито дві ракети». За попередньою інформацією, ППО РФ намагалося збити дві ракети Storm Shadow.



Жителі міста повідомляють, що ніхто нічого не збив та два влучання були на території заводу «Південгідромаш».



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух, ймовірно, на виборчій дільниці.