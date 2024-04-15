Войска РФ атаковали Полтаву, в городе черный дым

Атака войск РФ на Полтаву: в городе черный дым. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты атаковали Полтаву, в городе поднялся столб черного дыма. Начальник Полтавской ОВА Филип Пронин подтвердил удар по городу.







«Враг атаковал Полтаву. Был слышен звук взрыва. Все детали уточняются. Сохраняйте спокойствие и информационную тишину», — написал он.



За час до удара командование Воздушных сил заявило, что активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении сохраняется.



«Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!», — написали в ВС ВСУ.



Корреспонденты «Суспільне Полтава» и местные жители сообщили о звуке взрыва, который был слышен в городе.



Напомним, 9 апреля, в результате ракетного удара по Полтавской области Россией, число пострадавших мирных граждан возросло до 12 человек.