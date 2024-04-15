Війська РФ атакували Полтаву, у місті чорний дим

Атака військ РФ на Полтаву: у місті чорний дим Фото: кадр із відео

Російські окупанти атакували Полтаву, у місті піднявся стовп чорного диму. Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив удар по місту.







«Ворог атакував Полтаву. Було чутно звук вибуху. Всі деталі уточнюються. Зберігайте спокій та інформаційну тишу», — написав він.



За годину до удару командування Повітряних сил заявило, що активність тактичної ворожої авіації на північно-східному напрямку зберігається.



«Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!», - написали у ПС ЗСУ.



Кореспонденти «Суспільне Полтава» та місцеві жителі повідомили про звук вибуху, який було чутно у місті.



Нагадаємо, 9 квітня, внаслідок ракетного удару по Полтавській області Росією, кількість постраждалих мирних громадян зросла до 12 осіб.