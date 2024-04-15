Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты сбросили авиабомбу на учебное заведение в Харьковской области, есть погибшие

15 апреля 2024, 16:24

Оккупанты сбросили авиабомбу на учебное заведение в Харьковской области, есть погибшие

Российские военные атаковали управляемой авиабомбой село Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района. Попали по учебному заведению. Об этом сообщил глава  Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Отмечается, что в результате удара погибли два человека. В то же время количество раненых пока устанавливается. Все жертвы — гражданские.

«Попадание было в учебное заведение. Информация обновляется», — добавил Синегубов.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки военные России обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В селе Малая Волча в результате сброса взрывчатки вражеским дроном погибла 58-летняя женщина.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Обстрел Погибшие Харьковская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:10
«ДНР» перекрыла дорогу «Горловка — Пантелеймоновка» из-за частых обстрелов
15:52
Нанесен удар по «Луганскому машзаводу-100»: появились спутниковые снимки
09:30
В оккупированном Донецке двое людей пострадали при обстреле
08:01
Войска РФ могут захватить Часов Яр быстрее, чем Бахмут или Авдеевку — ISW
23:17
Главное за день: Ситуация на Донецком направлении усложняется. В Днепре пострадали 12 человек
18:55
Пять человек ранены в Горловке из-за обстрела — «ДНР»
16:47
На оккупированной Донетчине горит пятиэтажке
14:43
На оккупированной Луганщине украинцев без паспорта РФ ожидает депортация — Лысогор
23:55
Главное за день: Кто контролирует Богдановку? ВСУ ударили по командному пункту войск РФ в Луганске
23:17
ВСУ поразили пункт управления войск РФ в Луганске — Генштаб
13:57
Взрывы в Луганске: «ЛНР» заявила о попадании ракет по машзаводу
23:42
Главное за день: В Москве взорвали экс-сотрудника СБУ. Обстрел Константиновки
21:16
В Мариуполе — квартирный скандал, в Донецке — транспортный коллапс, на Херсонщине — еще один подвал для пленных: дайджест ►
19:59
В оккупированной Горловке ранены 10 спасателей — «ДНР»
19:07
«ДНР» заключила в колонию еще одного украинского военнопленного
17:40
«ЛНР»: В Рубежном при обстреле погиб человек, еще семеро — ранены
14:47
В Донецке пропал пророссийский пропагандист из США
12:25
Фонд Кадырова хочет восстановить мечеть в Донецке, которую раньше опекал Ахметов
10:40
Российские войска 22 раза обстреляли Донецкую область за прошедшие сутки
09:50
Оккупанты продвинулись возле Бердычей Донецкой области — DeepState
все новости
18:10
«ДНР» перекрыла дорогу «Горловка — Пантелеймоновка» из-за частых обстрелов
17:53
Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента
17:29
Житель Константиновки продавал боевые гранаты в прифронтовом городе
16:50
«Несите РПГ, будем всех палить»: бойцы ССО вспомнили как гнали оккупантов до границы
16:24
Оккупанты сбросили авиабомбу на учебное заведение в Харьковской области, есть погибшие
15:52
Нанесен удар по «Луганскому машзаводу-100»: появились спутниковые снимки
15:45
Войска РФ атаковали Полтаву, в городе черный дым
15:15
Полицейские определили тип оружия, которым РФ ударила по Славянску
14:55
Дом в Славянске попал под обстрел в третий раз за 10 лет войны
14:21
В Донецкой области «Врачи без границ» возобновляют работу мобильных клиник
13:44
В Донецкой области изменили номера лицевых счетов бытовых потребителей газа
13:33
Бывшему военкому грозит 10 лет тюрьмы, у него нашли «лишние» активы и доходы более чем на 140 миллионов гривен
12:59
В городе Часов Яр до сих пор остаются люди: глава ГВА назвал количество и причину их отказа от эвакуации
12:40
При обстреле Харьковской области погибла женщина, еще два человека получили ранения
12:28
Военный рассказал, почему для россиян важно захватить Часов Яр
11:54
В оккупированном Бердянске раздались взрывы: россияне заявили об атаке Storm Shadow
11:52
Является ли анестезия при операциях бесплатной: разъяснение МОЗ
11:42
Армия РФ продвинулась у Часов Яра и Новобахмутовки — DeepState
11:11
В Украине назначили нового командующего войсками оперативного командования «Запад»
10:58
Четверо мужчин погибли в Северске в результате российского обстрела
все новости
ВИДЕО
Защита Киевской области, кадры уничтоженной техники РФ. Фото: кадр из видео «Несите РПГ, будем всех палить»: бойцы ССО вспомнили как гнали оккупантов до границы
15 апреля, 16:50
Атака войск РФ на Полтаву: в городе черный дым. Фото: кадр из видео Войска РФ атаковали Полтаву, в городе черный дым
15 апреля, 15:45
РФ ударила по Славянску ракетой (бомбой) «Гром-Е1». Фото: кадр из видео Полицейские определили тип оружия, которым РФ ударила по Славянску
15 апреля, 15:15
Экс-военкому из Одессы грозит 10 лет Бывшему военкому грозит 10 лет тюрьмы, у него нашли «лишние» активы и доходы более чем на 140 миллионов гривен
15 апреля, 13:33
Россияне атаковали Славянск. Фото: Новости Донбасса РФ обстреляла центр Славянска: повреждены жилые дома
15 апреля, 09:15
Обстрел Константиновки: как парамедики оказали помощь пострадавшим ► Обстрел Константиновки: как парамедики оказали помощь пострадавшим ►
13 апреля, 16:27

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор