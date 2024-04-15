Оккупанты сбросили авиабомбу на учебное заведение в Харьковской области, есть погибшие

Российские военные атаковали управляемой авиабомбой село Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района. Попали по учебному заведению. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Отмечается, что в результате удара погибли два человека. В то же время количество раненых пока устанавливается. Все жертвы — гражданские.

«Попадание было в учебное заведение. Информация обновляется», — добавил Синегубов.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки военные России обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В селе Малая Волча в результате сброса взрывчатки вражеским дроном погибла 58-летняя женщина.