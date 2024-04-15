«Несите РПГ, будем всех палить»: бойцы ССО вспомнили как гнали оккупантов до границы

Защита Киевской области, кадры уничтоженной техники РФ. Фото: кадр из видео

Военнослужащие ССО вспомнили, как совместно с ГУР и ТРО, они встречали российских оккупантов в Киевской области с конца февраля по начало апреля 2022 года. Первые уникальные кадры горящей техники РФ ССО опубликовали в Youtube.







«Тогда враг обещал "взять Киев за три дня", но довольно скоро остатки так называемой "второй армии мира" убегали на исходные позиции за пределами Украины», — рассказали участники операции.



Битва за Гостомель состоялась 3 марта 2022 года при непосредственном участии воинов 3-го отдельного полка ССО.



По словам участников операции, тогда в сотрудничестве с ГУР, местным ТРО и другими подразделениями, бойцам Сил специальных операций удалось уничтожить три колонны бронетехники РФ со всем десантом на борту.



В той битве 3-й полк не потерял ни одного бойца и успешно выполнил возложенную на него задачу. Напомним, на Донецком направлении украинские военнослужащие с помощью ударного беспилотника уничтожили российскую машину из комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».