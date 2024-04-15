«Несіть РПГ, будемо всіх палити»: бійці ССО згадали, як гнали окупантів до кордону

Захист Київської області, кадри знищеної техніки РФ. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці ССО згадали, як спільно з ГУР та ТРО, зустрічали російських окупантів у Київській області з кінця лютого до початку квітня 2022 року. Перші унікальні кадри палаючої техніки РФ Сили спеціальних операцій опублікували в Youtube.







«Тоді ворог обіцяв "взяти Київ за три дні", але невдозі залишки так званої другої армії світу тікали на вихідні позиції за межами України», - розповіли учасники операції.



Битва за Гостомель відбулася 3 березня 2022 року за безпосередньою участю воїнів 3-го окремого полку ССО.



За словами учасників операції, тоді у співпраці з ГУР, місцевою ТРО та іншими підрозділами бійцям Сил спеціальних операцій вдалося знищити три колони бронетехніки РФ з усім десантом на борту.



У тій битві 3-й полк не втратив жодного бійця та успішно виконав покладене на нього завдання. Нагадаємо, на Донецькому напрямку українські військовослужбовці за допомогою ударного безпілотника знищили російську машину з комплексу РЕБ «Борисоглєбськ-2».