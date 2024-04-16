Украинские инженеры испытали подводную лодку, которая стреляет торпедами

Украинские специалисты испытали подводную лодку, способную нести торпеды. Фото: Highland Systems

Украинские специалисты протестировали подлодку «Kronos», которая способна запускать ракеты-торпеды. Она успешно прошла испытания по использованию в военных целях. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на компанию Highland Systems.

По информации от производителя, судно может легко «вместить 10 пассажиров».

Издание пишет, что бронированная подлодка «Kronos», предположительно, может двигаться без звука со скоростью 50 километров в час. Также она может нести значительный груз взрывчатки.

«Подлодка имеет инновационную конструкцию корпуса, которая значительно снижает потребление топлива, увеличивает максимальную скорость и обеспечивает превосходную устойчивость. Это гибридное судно подходит для коммерческих, спасательных и боевых операций», — сообщает компания.

Ниже приводятся некоторые характеристики бронированной подводной лодки «Kronos»:

грузоподъемность до 3 тонн на воде;

вмещает до 11 человек;

максимальная скорость на воде — 80 км/ч;

максимальная скорость под водой – 50 км/ч;

максимальная критическая глубина – 250 м.

Это гибридное судно с электрическим двигателем, использующим дизель в качестве топлива. Поэтому без дополнительной подзарядки в гибридном режиме может работать до 54 часов, а только от батареи до — 18 часов.