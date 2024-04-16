Українські інженери випробували підводний човен, який стріляє торпедами

Українські фахівці випробували підводний човен, здатний нести торпеди. Фото: Highland Systems

Українські фахівці протестували підводний човен «Kronos», який здатний запускати ракети-торпеди. Він успішно пройшов випробування щодо використання у військових цілях. Про це повідомляє видання Kyiv Post із посиланням на компанію Highland Systems.

За інформацією виробника, судно може легко «вмістити 10 пасажирів».

Видання пише, що броньований підводний човен «Kronos», ймовірно, може рухатися без звуку зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Також він може нести незначний вантаж вибухівки.

«Підводний човен має інноваційну конструкцію корпусу, яка значно знижує споживання палива, збільшує максимальну швидкість і забезпечує чудову стійкість. Це гібридне судно підходить для комерційних, рятувальних та бойових операцій», — повідомляє компанія.

Нижче наведено деякі характеристики броньованого підводного човна «Kronos»:

вантажопідйомність до 3 тонни на воді;

вміщує до 11 осіб;

максимальна швидкість на воді – 80 км/год;

максимальна швидкість під водою – 50 км/год;

максимальна критична глибина – 250 м.

Це гібридне судно з електричним двигуном, який використовує дизель як паливо. Тому без додаткового підзаряджання в гібридному режимі може працювати до 54 годин, а лише від батареї до — 18 годин.