«Белые ангелы» эвакуировали из Красногоровки мирных жителей с собаками под ударами FPV-дрона

Эвакуация людей и животных из Красногоровки. Фото: кадр из видео

Полицейский спецэкипаж «Белый Ангел» вывез двух тяжелораненых жителей и супругов, а также собак из Красногоровки во время атаки FPV-дрона. Об этом сообщила полиция Донецкой области.







Дорога, и жилищный сектор Красногоровки постоянно обстреливаются, а россияне отслеживают передвижение с воздуха.



Среди спасенных – 63-летний мужчина с осколочным ранением ноги. Также об эвакуации попросила семья, с собой люди забрала троих собак.



«Во время эвакуации по частному сектору, где находился экипаж, россияне ударили дроном. Ни люди, ни автомобиль не пострадали. Эвакуация из Красногоровки становится все более тяжелой, однако пока есть возможность – группа "Белый Ангел" продолжает работать», — подтвердили правоохранители.



Полицейские призвали жителей, решивших покинуть опасный район, поторопиться с выездом. Ранее из села Зализне эвакуировали маломобильную женщину. Село находится в трех километрах от линии фронта.