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«Білі янголи» евакуювали з Красногорівки мирних жителів з собаками під ударами FPV-дрона

16 квітня 2024, 15:35

«Білі янголи» евакуювали з Красногорівки мирних жителів з собаками під ударами FPV-дрона

Евакуація людей та тварин з Красногорівки. Фото: кадр із відео Евакуація людей та тварин з Красногорівки. Фото: кадр із відео

Поліцейський спецекіпаж «Білий Янгол» вивіз двох тяжко поранених мешканців та подружжя, а також собак із Красногорівки під час атаки FPV-дрона. Про це повідомила поліція на Донеччині.



Дорога і житловий сектор Красногорівки постійно обстрілюються, а росіяни відстежують пересування з повітря.

Серед врятованих – 63-річний чоловік з осколковим пораненням ноги. Також про евакуацію попросила сім'я, із собою люди забрала трьох собак.

«Під час евакуації по приватному сектору, де знаходився екіпаж, росіяни вдарили дроном. Ні люди, ні автомобіль не постраждали. Евакуація з Красногорівки стає все важчою, проте поки що є можливість – група "Білий Янгол" продовжує працювати», - підтвердили правоохоронці.

Поліцейські закликали мешканців, які вирішили залишити небезпечний район, поквапитися із виїздом. Раніше із села Залізне евакуювали маломобільну жінку. Село знаходиться за три кілометри від лінії фронту.

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