С марта в Донецкой области зафиксировано 34 лесных пожаров из-за обстрелов РФ

Пожары в лесном фонде Донецкой области из-за обстрелов РФ. Фото: Донецкая ОВА

Каждый день оккупанты наносят значительное количество ударов по лесному фонду Донецкой области, обстреливая Лиманские леса. Об этом говорится в отчете Донецкой военной администрации.



«Из-за постоянных обстрелов сухая лесная подстилка загорается и возникают пожары. Огонь стремительно разрастается на большие площади, потому что большинство сосновых насаждений уже повреждены из-за боевых действий и постепенно усыхают. Начиная с марта зафиксировано 34 случая пожаров, в ходе которых уничтожено более 182 гектаров Лиманских лесов», — подтвердили в Донецкой ОВА.

Пожары в лесном фонде Донецкой области из-за обстрелов РФ. Фото: Донецкая ОВА

Пожары в лесном фонде Донецкой области из-за обстрелов РФ. Фото: Донецкая ОВА

Пожары в лесном фонде Донецкой области из-за обстрелов РФ. Фото: Донецкая ОВА

Пожары в лесном фонде Донецкой области из-за обстрелов РФ. Фото: Донецкая ОВА

Для их ликвидации лесникам помогают сотрудники подразделений ГСЧС. По словам спасателей, обезопасить леса от обстрелов невозможно. Не помогут никакие профилактические меры.



На днях пиротехники службы ГСЧС выехали по просьбе работников лесхоза для обезвреживания боеприпаса, обнаруженного посреди леса в Лимане.



Там они обнаружили мину 120 мм, которую пиротехники уничтожили на месте с помощью роботизированного комплекса DIGITAL VANGUARD-S.







«Этот случай является очередным напоминанием о том, что прогулки в лесу на деоккупированных территориях могут быть очень опасными. Чтобы сохранить свою жизнь, следует: избегать прогулок за пределами населенных пунктов и на открытой местности с зарослями, внимательно следить за объявлениями местных властей, немедленно сообщать о подозрительных предметах Службу спасения по номеру 101», — напомнили спасатели.



Напомним, что проблема заминированных украинских территорий не теряет своей актуальности, а весной, когда начинается аграрный сезон, становится еще острее. Детальнее с ней можно ознакомиться в материале «Новостей Донбасса».