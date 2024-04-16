З березня на Донеччині зафіксовано 34 лісові пожежі через обстріли РФ

Пожежі у лісовому фонді Донецької області через обстріл РФ. Фото: Донецька ОВА

Щодня окупанти завдають значної кількості ударів по лісовому фонду Донецької області, обстрілюючи Лиманські ліси. Про це йдеться у звіті Донецької військової адміністрації.



«Через постійні обстріли суха лісова підстилка спалахує та виникають пожежі. Вогонь стрімко розростається на великі площі, бо більшість соснових насаджень вже пошкоджені через бойові дії та поступово всихають. Починаючи з березня зафіксовано 34 випадки пожеж, під час яких знищено понад 182 гектари Лиманських лісів», - підтвердили у Донецькій ОВА.

Пожежі у лісовому фонді Донецької області через обстріл РФ. Фото: Донецька ОВА

Пожежі у лісовому фонді Донецької області через обстріл РФ. Фото: Донецька ОВА

Пожежі у лісовому фонді Донецької області через обстріл РФ. Фото: Донецька ОВА

Пожежі у лісовому фонді Донецької області через обстріл РФ. Фото: Донецька ОВА

Для їхньої ліквідації лісникам допомагають співробітники підрозділів ДСНС. За словами рятувальників, убезпечити ліси від обстрілу неможливо. Не допоможуть жодні профілактичні заходи.



Днями піротехніки служби ДСНС виїхали на прохання працівників лісгоспу для знешкодження боєприпасу, виявленого посеред лісу у Лимані.



Там вони знайшли міну 120 мм, яку піротехніки знищили на місці за допомогою роботизованого комплексу DIGITAL VANGUARD-S.







«Цей випадок є черговим нагадуванням про те, що прогулянки лісом на деокупованих територіях можуть бути дуже небезпечними. Щоб зберегти своє життя, слід: уникати прогулянок за межами населених пунктів та на відкритій місцевості із заростями, уважно стежити за оголошеннями місцевої влади, негайно повідомляти про підозрілі предмети Службу порятунку за номером 101», — зазначили рятувальники.



Нагадаємо, що проблема замінованих українських територій не втрачає своєї актуальності, а навесні, коли починається аграрний сезон, стає ще гострішою. Детальніше з нею можна ознайомитись у матеріалі «Новин Донбасу».