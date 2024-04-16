Украина будет просить созвать Совет Украина-НАТО для защиты неба и поставок ПВО, — Зеленский

Украина созывает Совет НАТО для защиты от ударов РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает запрос в Североатлантический Альянс для заседания Совета Украина-НАТО, посвященного вопросу защиты украинского неба. Об этом он рассказал в вечернем обращении 16 апреля.







«Украина запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет», — сказал глава государства.



Напомним, нехватка систем противовоздушной обороны Украины стала причиной активизации ударов авиабомбами РФ по прифронтовым районам и может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области.