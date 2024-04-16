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Україна проситиме скликати Раду Україна-НАТО для захисту неба та постачання ППО — Зеленський

16 квітня 2024, 21:11

Україна проситиме скликати Раду Україна-НАТО для захисту неба та постачання ППО — Зеленський

Україна скликає Раду НАТО для захисту від ударів РФ Україна скликає Раду НАТО для захисту від ударів РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить запит до Північноатлантичного Альянсу для засідання Ради Україна-НАТО, присвяченого питанню захисту українського неба. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні 16 квітня.



«Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна–НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, брак систем протиповітряної оборони в Україні спричинив активізацію ударів авіабомбами РФ по прифронтових районах і може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.

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