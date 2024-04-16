Україна проситиме скликати Раду Україна-НАТО для захисту неба та постачання ППО — Зеленський

Україна скликає Раду НАТО для захисту від ударів РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить запит до Північноатлантичного Альянсу для засідання Ради Україна-НАТО, присвяченого питанню захисту українського неба. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні 16 квітня.







«Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна–НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет», — сказав Зеленський.



Нагадаємо, брак систем протиповітряної оборони в Україні спричинив активізацію ударів авіабомбами РФ по прифронтових районах і може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.