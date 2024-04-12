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Дефицит систем ПВО в Украине помогает россиянам захватить Часов Яр — ISW

12 апреля 2024, 08:01

Дефицит систем ПВО в Украине помогает россиянам захватить Часов Яр — ISW

Нехватка систем противовоздушной обороны Украины стала причиной активизации ударов авиабомбами РФ по прифронтовым районам и может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post от 10 апреля, в котором чиновник заявил о потребности ВСУ в зенитно-ракетных комплексах Patriot для защиты населенных пунктов и прифронтовых территорий от баллистических ракет, в частности аэробаллистических ракет "Кинжал".

Эксперты ISW отмечают, что российские удары заставили Киев принимать сложные решения между покрытием системами ПВО крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой.

В отчете констатируется, что Россия использует деградировавший зонтик украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины. В то же время, российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по передовым позициям ВСУ для медленного, но уверенного одержания побед.

«ISW продолжает оценивать, что разреженное и непоследовательное покрытие противовоздушной обороны вдоль фронта, способствовало интенсификации российских ударов управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами, которые войска РФ тактически использовали во время захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года и которые, как демонстрируется, снова применяют во время нынешних наступательных операций вблизи города Часов Яр», — говорится в отчете.

Напомним, Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

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