В результате атак россиян по Донетчине десятки поврежденных зданий

Всего за сутки россияне девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В частности, три района оказались под ударом оккупантов, десятки поврежденных домов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По уточненной информации, ситуация в регионе следующая:
Покровский район. В Очеретинской громаде обстреляны Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево. В Кураховской громаде повреждено админздание и 2 хозяйственные постройки в Остром, админздание в Новоселидовке.
Краматорский район. В Лимане повреждены 9 домов. В Константиновской громаде под огнем Ступочки, Предтечино и Майское.
Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Звановской громаде 1 человек погиб в Верхнекаменском.
Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 16 апреля обстреляла населенные пункты Донецкой области. Известно о гибели одного гражданского в селе Верхнекаменское.