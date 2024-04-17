В результате атак россиян по Донетчине десятки поврежденных зданий

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В частности, три района оказались под ударом оккупантов, десятки поврежденных домов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По уточненной информации, ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Очеретинской громаде обстреляны Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево. В Кураховской громаде повреждено админздание и 2 хозяйственные постройки в Остром, админздание в Новоселидовке.





Краматорский район. В Лимане повреждены 9 домов. В Константиновской громаде под огнем Ступочки, Предтечино и Майское.





Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Звановской громаде 1 человек погиб в Верхнекаменском.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 16 апреля обстреляла населенные пункты Донецкой области. Известно о гибели одного гражданского в селе Верхнекаменское.