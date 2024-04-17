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Внаслідок атак росіян по Донеччині десятки пошкоджених будівель

17 квітня 2024, 11:50

Внаслідок атак росіян по Донеччині десятки пошкоджених будівель

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Зокрема три райони опинилися під ударом окупантів, десятки пошкоджених будинків. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За уточненою інформацією, ситуація в регіоні така:

Покровський район. В Очеретинській громаді обстріляні Очеретине, Новобахмутівка і Соловйове. У Курахівській громаді пошкоджено адмінбудівлю і 2 господарчі споруди у Гострому, адмінбудівлю в Новоселидівці.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 9 будинків. У Костянтинівській громаді під вогнем Ступочки, Предтечине і Майське.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Званівській громаді 1 людина загинула у Верхньокам'янському.

Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 16 квітня обстріляла населені пункти Донецької області. Відомо про загибель одного громадянського у селі Верхньокам'янське.

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