Ракетный удар по Чернигову: Уже известно о 17 погибших и 60 пострадавших

Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара в Чернигове. Фото: ГСЧС Украины

Обновлено. По состоянию на 16:25 количество погибших в Чернигове выросло до 17 человек, из них два человека скончались в больнице. Об этом сообщает ГСЧС.



Пострадали 60 человек, из них три ребенка. Под завалами предварительно находятся люди.







Обновлено. По состоянию на 13:05 в Чернигове в результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, еще 61 человек пострадал. Об этом сообщает ГСЧС.



Отмечается, что среди пострадавших два ребенка. Спасены из-под завалов 3 человека.

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки у Чернігові зросла до 14 осіб, постраждалих — 61



Про це повідомляє ДСНСhttps://t.co/JOQg5rr80k pic.twitter.com/8VGy3TuFxL — Новини Донбасу (@novostidnua) April 17, 2024



На этот час известно уже об 11 погибших и 22 раненых в Чернигове из-за ракетной атаки России. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших. Об этом сообщили в МВД Украины.

«Под завалами — еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция», — отметил глава МВД Игорь Клименко.

Он также добавил, что среди погибших в результате российских обстрелов — 25-летняя лейтенант полиции, которая была дома на больничном.

Напомним, утром в среду, 17 апреля, россияне ударили тремя ракетами по центру Чернигова.