Оккупанты ударили по Чернигову ракетами, сообщается о погибших и раненых

В Чернигове прогремели взрывы в среду, 17 апреля. Есть «прилет», уже известно о погибших и раненых. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
«Недоброе утро на Черниговщине. Агрессор нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, есть много раненых», — сказал в своём видеообращении Чаус.
Он заявил, что в настоящее время работают спасатели, медики. Предоставляется вся необходимая помощь. Создан штаб, будет оказываться вся необходимая помощь.
В 9:25 стало известно о том, что оккупанты нанесли ракетные удары по Чернигову.
Кроме того, как отметил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако, зафиксирован «прилет» по объекту социальной инфраструктуры.