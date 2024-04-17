Оккупанты ударили по Чернигову ракетами, сообщается о погибших и раненых

Россияне атаковали Чернигов ракетами, есть погибшие раненые. Фото: Тelegram-канал Чернигов

В Чернигове прогремели взрывы в среду, 17 апреля. Есть «прилет», уже известно о погибших и раненых. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Недоброе утро на Черниговщине. Агрессор нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, есть много раненых», — сказал в своём видеообращении Чаус.

Он заявил, что в настоящее время работают спасатели, медики. Предоставляется вся необходимая помощь. Создан штаб, будет оказываться вся необходимая помощь.

В 9:25 стало известно о том, что оккупанты нанесли ракетные удары по Чернигову.

Кроме того, как отметил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако, зафиксирован «прилет» по объекту социальной инфраструктуры.