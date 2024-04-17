В РФ готовят новую провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке

Россия готовит вбросы о якобы незаконной продаже Украиной западного оружия в Африке. Фото: ГУР

Российская Федерация готовит провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке. Цель – дискредитация Украины и партнеров; обвинение западных союзников в бесконтрольном обращении оружия с участием Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.



В ведомстве уточнили, что информационная спецоперация будет проходить на фоне ослабления позиций России и ее прокси-сил на Африканском континенте.



«Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан. Для этого российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки «трофейного» оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемого ПВК «Вагнер» во время войны в Украине», — говорится в сообщении.



Также Москва будет пытаться акцентировать внимание, что элитные украинские спецподразделения принимают участие в боевых действиях в Африке в тот период, когда Россия ведет геноцидную войну в самой Украине.



В то же время в связи с религиозными праздниками, которые продолжаются в мусульманском мире, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фотоматериалы на территории Беларуси.



Украина и ее Силы Обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН, с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к каким-либо незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом оружия.



Ранее мы писали, что в выпуске новостей пропагандистского «Первого канала» был показан сюжет с оккупированной Донетчины, в котором военный корреспондент выдал флаг и герб Удмуртии за знаки «канадских наемников», которые якобы воюют в составе ВСУ.