У РФ готують нову провокацію проти України, пов`язану нібито з незаконним обігом західної зброї в Африці

Росія готує вкидання про нібито незаконний продаж Україною західної зброї в Африці. Фото: ГУР

Російська Федерація готує провокацію проти України, пов'язану нібито із незаконним обігом західної зброї в Африці. Мета – дискредитація України та партнерів; звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участю України. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



У відомстві уточнили, що інформаційна спецоперація проходитиме на тлі ослаблення позицій Росії та її проксі-сил на Африканському континенті.



«Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан. Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки «трофейної» зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК «ваґнер» під час війни в Україні», — йдеться у повідомленні.



Також Москва намагатиметься наголосити на тому, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли Росія веде геноцидну війну в самій Україні.



Водночас у зв'язку з релігійними святами, які продовжуються в мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі.



Україна та її Сили Оборони продовжують діяти виключно в рамках міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн і не мають жодного відношення до будь-яких незаконних дій, пов'язаних із незаконним обігом зброї.



Раніше ми писали, що у випуску новин пропагандистського «Першого каналу» було показано сюжет із окупованої Донеччини, в якому військовий кореспондент видав прапор та герб Удмуртії за знаки «канадських найманців», які нібито воюють у складі ЗСУ.