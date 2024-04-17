МКИП разрешило демонтировать бывшую Арку «дружбы народов»

МКИП разрешило демонтаж Арки «дружбы народов»

Бывшая Арка «дружбы народов» в Киеве больше не является памяткой, поэтому может быть демонтирована, заявили в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП).



МКИП своим приказом признало не подлежащим занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, бывший объект культурного наследия – Монумент на ознаменование воссоединения Украины с Россией, расположенный в Киеве на Крещатом парке.



«Этим решением монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован. Арка дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года, принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу», — говорится в заявлении МКИП.



Несмотря на переименование Киевским городским советом в «Арку Свободы украинского народа», монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины.



В заключении также говорится, что воплощенный в монументе миф о «воссоединении» двух «братских» народов не соответствует историческим реалиям.



А в условиях широкомасштабного вторжения российской федерации в Украину этот миф активно используется для обоснования законности путинских территориальных претензий.



Напомним, 21 января 2024 года, в Мирнограде в результате ракетного обстрела было повреждено здание культуры.