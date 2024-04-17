МКІП дозволило демонтувати колишню Арку «дружби народів»

МКІП дозволило демонтаж Арки «дружби народів»

Колишня Арка «дружби народів» у Києві більше не є памʼяткою, відтак може бути демонтована, заявили в Міністерстві культури та інформаційної політики (МКІП).



МКІП своїм наказом визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, колишній об’єкт культурної спадщини – Монумент на ознаменування возз’єднання України з Росією, розташований у м. Києві у Хрещатому парку.



«Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії й може бути демонтований. Арка дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу», — йдеться у заяві МКІП.



Попри перейменування Київською міською радою в «Арку Свободи українського народу», монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України.



У висновку також йдеться про те, що втілений у монументі міф про «возз’єднання» двох «братніх» народів не відповідає історичним реаліям.



А в умовах широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування «законності» путінських територіальних претензій.



Нагадаємо, 21 січня 2024 року, у Мирнограді внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено будівлю культури.