Ракетная атака на Мирноград: россияне разрушили заведение культуры

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты всего за сутки, 20 января, 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В Мирнограде в результате ракетного обстрела повреждено заведение культуры. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и пресс-служба Мирноградовской администрации.



«Ночью враг нанес очередной обстрел двумя ракетами по Мирнограду. Без пострадавших», — говорится в сообщении.

Филашкин отметил, что россияне попали в заведение культуры.





Кроме того, по его словам, оккупанты выпустили 3 ракеты по Новогродовке — повредили 55 частных домов, многоэтажку, детсад, школу и админздание. Селидово получило 2 удара — повреждены 2 пятиэтажки, 8 частных домов, предприятие, 7 гаражей, 2 хозяйственные постройки, 2 нежилых помещения и ангар.





Также Лиманская громада подверглась 10 обстрелам, в Торецкой громаде повреждены 5 домов: 3 в Щербиновке и 2 в Торецке.





В Часовоярской громаде повреждены многоэтажка, 3 частных дома и промышленное здание. В Северске разрушен дом, еще 2 повреждены.



Напомним, 21 января российские оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области, применив ракеты С-300. В результате обстрелов повреждены учебные заведения и жилые дома.