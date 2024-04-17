Столтенберг призывает членов НАТО давать оружие Украине вместо того, чтобы тратить 2% ВВП на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга заявил, что государства-члены Альянса, должны отдавать приоритет большей военной помощи Украине перед выполнением цели по расходам на собственную оборону.

Столтенберг отметил решение Дании и Нидерландов выделить дополнительную военную помощь Украине, о котором те объявили в последние дни, а также чешскую инициативу по поиску артиллерийских снарядов.

«Но Украине нужно больше. Поэтому, если перед союзниками стоит выбор между выполнением целей НАТО по расходам на оборону и предоставлением Украине больше помощи, мой сигнал четкий: присылайте больше Украине», — добавил он.

В качестве примера генсек Альянса привел Данию, которая передала Украине все свои артиллерийские системы, но при этом «имеет конкретные планы по их пополнению».

Раннее президент Владимир Зелеснкий заявлял, что для защиты Украины от ежедневных атак со стороны армии РФ нужны противовоздушная оборона, боевые самолеты и артиллерия.