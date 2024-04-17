Столтенберг закликає членів НАТО давати зброю Україні замість того, щоб витрачати 2% ВВП на оборону

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу заявив, що держави-члени Альянсу повинні віддавати пріоритет більшої військової допомоги Україні перед виконанням мети щодо витрат на власну оборону.

Столтенберг відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Україні, про яку ті оголосили останніми днями, а також чеську ініціативу щодо пошуку артилерійських снарядів.

«Але Україні потрібно більше. Тому, якщо перед союзниками стоїть вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більшої допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні», — додав він.

Як приклад, генсек Альянсу навів Данію, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, але при цьому «має конкретні плани щодо їх поповнення».

Раніше президент Володимир Зелеснкий заявляв, що для захисту України від щоденних атак з боку армії РФ потрібні протиповітряна оборона, бойові літаки та артилерія.