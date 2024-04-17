Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Ермак и Навальная вошли в ТОП-100 журнала Time как самые влиятельные люди

17 апреля 2024, 18:26

Ермак и Навальная вошли в ТОП-100 журнала Time как самые влиятельные люди

Журнал Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира за 2024 год. В сотню лучших вошли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вдова российского оппозиционера Алексея Навального — Юлия.

Оба они попали в подгруппу под названием «Лидеры».

В комментарии к материалу издания бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен написал, что в решающий момент для Украины Андрей Ермак «выполняет роль решительного лидера».

«Определяющими первыми кадрами варварского вторжения России в Украину является зернистое видео, снятое президентом Владимиром Зеленским на улицах Киева. Послание Зеленского, которого окружала его команда, было четким: руководство Украины никуда не собирается уходить. Непосредственно за ним в ту ночь стоял его высокий советник Андрей Ермак — человек, который играет центральную роль в обеспечении работы власти», - сказал политик

О Юлии Навальной написала вице-президент США Камала Харрис:


«На благо людей по всему миру Юлия Навальная теперь взяла на себя роль лидера на мировой арене. Навальная пообещала продолжить борьбу своего мужа за справедливость и верховенство права, давая новую надежду тем, кто борется против коррупции и за свободную, демократическую Россию», - расскаазал Харрис.

Напомним, Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» в посёлке Харп.

ТЕГИ

Люди
Андрей Ермак
Люди
Юлия Навальная
Люди
Алексей Навальный

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:53
На аэродроме в Джанкое уничтожены установки ПВО, пропавшими без вести числятся более 20 оккупантов
14:50
Оккупант получил срок за расстрел жителя Киевской области
12:48
Ранее судимый боец «Шторма» расстрелял двух жителей оккупированного Лисичанска
10:21
Роспропаганда запустила новый фейк об Украине: выдали флаг и герб Удмуртии за знаки «канадских наемников»
08:01
Из Крыма сообщают о взрывах и пожаре на военном аэродроме в Джанкое
23:33
Главное за день: В Запорожской области взорвали коллаборанта. Зеленский подписал закон о мобилизации
22:14
Мариуполь: взамен жилья оккупанты будут выдавать только денежную компенсацию ►
21:00
В оккупации на взятке задержан «чиновник ДНР»: он замешан в деле о хищении черного металла
16:59
В оккупированной Запорожской области подорвали «депутата»-коллаборанта партии Единая Россия
12:28
В оккупированном Крыму задержали мужчину, который высказался против войны в Украине
11:49
В районе Красногоровки Донецкой области замечен российский «танк-сарай»
10:59
Оккупированный Луганск частично остался без воды: причина
09:50
Из-за российских обстрелов в Херсонской области ранены два человека, среди них ребенок
23:41
Жители оккупированной Донетчины жалуются на бюрократию «ДНР»
23:11
Главное за день: Ситуация в Часов Яре. Макрон хочет объявить олимпийское перемирие
19:03
«ДНР»: проезд в общественном транспорте станет дороже
18:36
В аннексированном Крыму оккупанты размещают ПВО возле жилых домов — АТЕШ
18:10
«ДНР» перекрыла дорогу «Горловка — Пантелеймоновка» из-за частых обстрелов
15:52
Нанесен удар по «Луганскому машзаводу-100»: появились спутниковые снимки
09:30
В оккупированном Донецке двое людей пострадали при обстреле
все новости
18:26
Ермак и Навальная вошли в ТОП-100 журнала Time как самые влиятельные люди
18:17
Столтенберг призывает членов НАТО давать оружие Украине вместо того, чтобы тратить 2% ВВП на оборону
16:57
Из Украины в Европу с начала войны выехало 650 тысяч мужчин призывного возраста, в основном нелегально — Politico
16:44
МКИП разрешило демонтировать бывшую Арку «дружбы народов»
16:40
Ракетный удар по Чернигову: Уже известно о 17 погибших и 60 пострадавших
16:15
В РФ готовят новую провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке
15:53
На аэродроме в Джанкое уничтожены установки ПВО, пропавшими без вести числятся более 20 оккупантов
15:40
В Донецкую область прибыла новая техника для громад
15:15
Не справился с управлением: в Киеве BMW въехала в остановку общественного транспорта, пострадала военнослужащая
14:55
Пограничники уничтожили полевой склад БК оккупантов
14:50
Оккупант получил срок за расстрел жителя Киевской области
13:59
Спутники NASA зафиксировали пожары на военном аэродроме Джанкоя после ночной атаки
13:58
Россия хочет заставить жителей Харькова покинуть город — Bloomberg
13:55
В Минобороны РФ сообщили об атаке 2 дронов
13:08
Оккупанты продвинулись на Авдеевском направлении — DeepState
12:48
Ранее судимый боец «Шторма» расстрелял двух жителей оккупированного Лисичанска
11:58
ГУР уничтожило вертолет Ми-8 на территории России
11:50
В результате атак россиян по Донетчине десятки поврежденных зданий
11:15
Чернигов: Известно уже о 8 погибших и 18 раненых в результате ракетного удара россиян
10:41
В результате обстрелов в Харьковской и Сумской областях повреждены газопроводы
все новости
ВИДЕО
В Донецкую область прибыла новая техника для громад В Донецкую область прибыла новая техника для громад
17 апреля, 15:40
Пограничники уничтожили полевой склад БК оккупантов Пограничники уничтожили полевой склад БК оккупантов
17 апреля, 14:55
ГУР уничтожило вертолет Ми-8 в России. Фото: ГУР ГУР уничтожило вертолет Ми-8 на территории России
17 апреля, 11:58
В РФ показали флаг и герб Удмуртии, назвав его канадским. Фото: скриншот с видео Роспропаганда запустила новый фейк об Украине: выдали флаг и герб Удмуртии за знаки «канадских наемников»
17 апреля, 10:21
Россияне атаковали Чернигов ракетами, есть погибшие раненые. Фото: Тelegram-канал Чернигов Оккупанты ударили по Чернигову ракетами, сообщается о погибших и раненых
17 апреля, 10:05
В оккупированном Джанкое начался пожар после взрывов в районе военного аэродрома. Фото: ASTRA/Telegram Из Крыма сообщают о взрывах и пожаре на военном аэродроме в Джанкое
17 апреля, 08:01

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор