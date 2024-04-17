Ермак и Навальная вошли в ТОП-100 журнала Time как самые влиятельные люди

Журнал Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира за 2024 год. В сотню лучших вошли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вдова российского оппозиционера Алексея Навального — Юлия.

Оба они попали в подгруппу под названием «Лидеры».

В комментарии к материалу издания бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен написал, что в решающий момент для Украины Андрей Ермак «выполняет роль решительного лидера».

«Определяющими первыми кадрами варварского вторжения России в Украину является зернистое видео, снятое президентом Владимиром Зеленским на улицах Киева. Послание Зеленского, которого окружала его команда, было четким: руководство Украины никуда не собирается уходить. Непосредственно за ним в ту ночь стоял его высокий советник Андрей Ермак — человек, который играет центральную роль в обеспечении работы власти», - сказал политик

О Юлии Навальной написала вице-президент США Камала Харрис:



«На благо людей по всему миру Юлия Навальная теперь взяла на себя роль лидера на мировой арене. Навальная пообещала продолжить борьбу своего мужа за справедливость и верховенство права, давая новую надежду тем, кто борется против коррупции и за свободную, демократическую Россию», - расскаазал Харрис.

Напомним, Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» в посёлке Харп.