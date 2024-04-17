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Єрмак і Навальна увійшли до ТОП-100 журналу Time як найвпливовіші люди

17 квітня 2024, 18:26

Єрмак і Навальна увійшли до ТОП-100 журналу Time як найвпливовіші люди

Журнал Time опублікував рейтинг найвпливовіших людей світу за 2024 рік. До сотні найкращих увійшли голова Офісу президента України Андрій Єрмак та вдова російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія.

Обидва вони потрапили до підгрупи під назвою «Лідери».

У коментарі до видання колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен написав, що у вирішальний момент для України Андрій Єрмак «виконує роль рішучого лідера».

«Визначальними першими кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є зернисте відео, зняте президентом Володимиром Зеленським на вулицях Києва. Послання Зеленського, яке оточувала його команда, було чітким: керівництво України нікуди не збирається йти. Безпосередньо за ним тієї ночі стояв його найвищий радник Андрій Єрмак — людина, яка відіграє центральну роль у забезпеченні роботи влади», - сказав політик

Про Юлію Навальну написала віце-президент США Камала Харріс:

«На благо людей у всьому світі Юлія Навальна тепер взяла на себе роль лідера на світовій арені. Навальна пообіцяла продовжити боротьбу свого чоловіка за справедливість та верховенство права, даючи нову надію тим, хто бореться проти корупції та за вільну, демократичну Росію», - розповів Харріс.

Нагадаємо , Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії «Полярний вовк» у селищі Харп.

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