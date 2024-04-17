Украина получит первые снаряды от чешской инициативы позже, чем ожидалось

Первые поставки снарядов в Украину в рамках инициативы Чехии могут начаться только в июне. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петра Фиалы во время пресс-конференции.

По словам главы чешского правительства, его страна вместе с Данией и Нидерландами пытается удовлетворить главные потребности Украины, которые заключаются в артиллерийских снарядах, системах противовоздушной обороны и перехватчиках для ПВО.

«Благодаря чешской инициативе по боеприпасам мы уже можем приобрести примерно 500 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов», — отметил Фиала.

Премьер уточнил, что почти 200 тысяч снарядов уже законтрактовано, в ближайшее время планируют заключить контракты на покупку еще 300 тысяч боеприпасов.

Раннее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что уже начиная с апреля союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов, в том числе, благодаря инициативе Чехии.