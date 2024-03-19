В украинском правительстве ожидают, что уже начиная с апреля союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов, в том числе, благодаря инициативе Чехии. Об этом на пресс-конференции во время визита в Люксембург заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы надеемся, что эта чешская инициатива по закупке снарядов для Украины, к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и начиная с апреля у нас будет достаточно боеприпасов для сдерживания нашей линии фронта», — отметил премьер.

Он также уточнил, что Украина рассчитывает на поставки ракет дальнего и среднего радиуса действия. Это необходимо, чтобы нарушить логистику россиян на временно оккупированных территориях.

Отметим, что раннее советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявил о том, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.