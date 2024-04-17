Україна отримає перші снаряди від чеської ініціативи пізніше, ніж очікувалося

Перші постачання снарядів в Україну в рамках ініціативи Чехії можуть розпочатися лише у червні. На цьому наголосив прем'єр-міністр Чехії Петра Фіали під час прес-конференції.

За словами глави чеського уряду, його країна разом із Данією та Нідерландами намагається задовольнити головні потреби України, які полягають в артилерійських снарядах, системах протиповітряної оборони та перехоплювачах для ППО.

«Завдяки чеській ініціативі з боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів», - зазначив Фіала.

Прем'єр уточнив, що майже 200 тисяч снарядів вже законтрактовано, найближчим часом планують укласти контракти на купівлю ще 300 тисяч боєприпасів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів , у тому числі завдяки ініціативі Чехії.