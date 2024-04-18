Ночью Украина атаковала РФ с применением ракет «Точка-У», РСЗО «Вампир», БПЛА и воздушных шаров, — Минобороны России

Ночью Украина атаковала территорию РФ с применением ракет «Точка-У», РСЗО «Вампир», БПЛА и воздушных шаров, сообщило Минобороны страны-агрессора.



«Средствами ПВО 2 ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и 2 малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, 3 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, перехвачен 1 БПЛА и уничтожены 3 воздушных шара над Воронежской областью», — утверждает ведомство.



Ранее в Воронеже прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают местные жители.