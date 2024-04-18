Вночі Україна атакувала РФ ракетами «Точка-У», РСЗВ «Вампір», БПЛА та з повітряних куль — Міноборони Росії

Вночі Україна атакувала територію Росії із застосуванням ракет «Точка-У», РСЗВ «Вампір», БПЛА та повітряних куль, повідомило Міноборони країни-агресора.



«Засобами ППО 2 ракети, 19 реактивних снарядів, 16 БПЛА і 2 малорозмірні повітряні кулі були знищені над територією Бєлгородської області, 3 БПЛА знищені над Ростовською областю, перехоплено 1 БПЛА і знищені 3 повітряні кулі над Воронезькою областю», - йдеться у доповіді.



Раніше у Воронежі пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі.