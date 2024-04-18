Российские СМИ сообщили о «ликвидации» Буданова и Сырского под Харьковом, в Украине отреагировали

Российские пропагандисты заявили о «ликвидации» Сырского и Буданова под Харьковом. Это фейк. Фото: SPRAVDI

В российских Telegram-каналах заявили о так называемой «ликвидации» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в результате ракетного удара по Чугуеву Харьковской области. Это ложная информация. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций (SPRAVDI) в Telegram.

«Под Харьковом погибли главнокомандующий ВСУ и руководитель ГУР». Это — фейк», — говорится в сообщении.

В Центре объяснили, что в прокремлевских Telegram-каналах появилась информация о якобы убийстве украинского командования во время атаки на Чугуев Харьковской области. На самом деле подобные сообщения регулярно появляются в соцсетях с 2022 года. В частности, на этот раз это также является частью кампании по «нагнетанию истерии» относительно ситуации в Харькове.

В частности, агрессор распространял подобные фейки о Буданове минимум дважды — в мае и августе 2023 года, о бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, экс-командующем сил ТрО Игоре Танцюре и других украинских генералах.

Однако каждый раз такие сообщения опровергали сами же россияне. Уже сейчас часть российских журналистов заявила об «ошибке». В SPRAVDI отметили, что это не «ошибка», а целенаправленная кампания по деморализации украинских военных и гражданских через провоцирование эмоциональных «качелей».

Ранее сообщалось, что в выпуске новостей российского пропагандистского «Первого канала» был показан сюжет с оккупированной Донетчины, в котором военный корреспондент выдал флаг и герб Удмуртии за знаки «канадских наемников», которые якобы воюют в составе ВСУ.