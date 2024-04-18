Російські ЗМІ повідомили про «ліквідацію» Буданова та Сирського під Харковом – в Україні відреагували

Російські пропагандисти заявили про «ліквідацію» Сирського та Буданова під Харковом. Це фейк. Фото: SPRAVDI

У російських Telegram-каналах заявили про так звану «ліквідацію» головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова внаслідок ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Це хибна інформація. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій (SPRAVDI) у Telegram.

«Під Харковом загинули головнокомандувач ЗСУ та керівник ГУР». Це — фейк», — йдеться у повідомленні.

У Центрі пояснили, що у прокремлівських Telegram-каналах поширилася інформація про нібито вбивство українського командування під час атаки на Чугуїв Харківської області. Насправді такі повідомлення регулярно з'являються в соцмережах з 2022 року. Зокрема, цього разу це також є частиною кампанії із «нагнітання істерії» щодо ситуації у Харкові.

Зокрема, агресор поширював подібні фейки про Буданова щонайменше двічі: у травні та серпні 2023 року про колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, екскомандувача сил ТрО Ігоря Танцюру та інших українських генералів.

Однак щоразу такі повідомлення спростовували самі ж росіяни. Вже зараз частина російських журналістів заявила про помилку. У SPRAVDI зазначили, що це не «помилка», а цілеспрямована кампанія з деморалізації українських військових та громадянських через провокування емоційних «гойдалок».

Раніше повідомлялося, що у випуску новин російського пропагандистського «Першого каналу» показали сюжет із окупованої Донеччини, в якому воєнний кореспондент видав прапор та герб Удмуртії за знаки «канадських найманців», які нібито воюють у складі ЗСУ.