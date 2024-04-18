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Саммит ЕС одобрил доставку военной техники и усиления ПВО Украины

18 апреля 2024, 09:59

Саммит ЕС одобрил доставку военной техники и усиления ПВО Украины

Саммит лидеров ЕС поддержал срочную доставку военной помощи Украине, в частности, обеспечение ПВО, а также артиллерийские боеприпасы и ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского Совета.

Европейский Совет решительно осудил продолжающиеся воздушные и ракетные удары России по гражданскому населению Украины, а также гражданской и критически важной инфраструктуре, включая недавнее усиление нападений на энергетический сектор.

«Европейский Союз и его государства-члены будут активизировать предоставление гуманитарной помощи и помощи в области гражданской защиты, включая такое оборудование, как генераторы и силовые трансформаторы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сказано, что совет ЕС намерен обеспечить Украину противовоздушной обороной, а также ускорить и активизировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты.

Ранее мы писали, что министры финансов стран «Большой семерки» на встрече в Вашингтоне не смогли прийти к согласию относительно путей использования замороженных российских активов в поддержку Украины. Они продолжат работу над возможными вариантами, которые представят лидерам G7 перед саммитом в Италии в июне. 

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