Саміт ЄС схвалив доставку військової техніки та посилення ППО України

Саміт лідерів ЄС підтримав термінову доставку військової допомоги Україні, зокрема забезпечення ППО, а також артилерійські боєприпаси та ракети. Про це повідомили у пресслужбі Європейської Ради.



Європейська Рада рішуче засудила повітряні та ракетні удари Росії по цивільному населенню України, а також цивільну та критично важливу інфраструктуру, зокрема нещодавнє посилення нападів на енергетичний сектор.



«Європейський Союз та його держави-члени активізуватимуть надання гуманітарної допомоги та допомоги у галузі цивільного захисту, включно з таким обладнанням, як генератори та силові трансформатори», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві зазначили, що Рада ЄС має намір забезпечити Україну протиповітряною обороною, а також прискорити й активізувати доставку всієї необхідної військової допомоги, зокрема артилерійських боєприпасів та ракет.



Раніше ми писали, що міністри фінансів країн «Великої сімки» на зустрічі у Вашингтоні не змогли дійти згоди щодо шляхів використання заморожених російських активів на підтримку України. Тож продовжать роботу над можливими варіантами, які представлять лідерам G7 перед самітом Італії в червні.