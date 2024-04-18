Российские военные ударили по Константиновке авиабомбой, разрушены здания

Российские оккупанты снова обстреляли Константиновскую громаду, разрушены здания детских садов. Фото: Донбасс. Реалии

В среду, 17 апреля, около 22:00 российские войска ударили по Константиновке Донецкой области авиационной бомбой КАБ-500. Об этом сообщил корреспондент издания «Донбасс. Реалии».

По заявлению Константиновской городской военной администрации, информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что частично разрушено здание детсада, повреждены близлежащие частные дома. На месте работают спасатели и полиция, коммунальные службы.

В Константиновской ГВА также сообщили, что днем 17 апреля, около 13:00 оккупанты обстреляли Марковский старостинский округ. В результате обстрела повреждены здание старостата, здание дошкольного учебного заведения, частный жилой дом. Пострадавших нет.

«В течение суток под обстрелами находился также Предтечинский старостинский округ. Информация о новых разрушениях и пострадавших не поступала», — сообщили в ГВА.

В результате обстрелов без электроснабжения остается Марково.

Напомним, в результате российского удара по Константиновке 9 апреля погибли трое человек, среди них — ребёнок. Двое получили ранения.