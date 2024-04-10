Авиаудар по Константиновке: число погибших выросло, среди них есть ребенок

Россияне обстреляли Константиновку. Фото: ГСЧС

Число погибших после вчерашней атаки на Константиновку значительно возросло. Таким образом, трое людей погибли, еще двое – ранены. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Спасатели достали из-под завалов двух погибших, среде них есть ребенок. В частности, женщина 1981 года рождения и мальчик 2011 рода рождения.







Кроме того, было изъято тело первого погибшего мужчины 1964 года рождения.

Аварийно-спасательные работы завершены.



Ранее мы писали, что 9 апреля российская авиация попала в двухэтажку в городе Константиновка, в результате чего произошло ее частичное разрушение.