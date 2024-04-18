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Російські військові вдарили по Костянтинівці авіабомбою: зруйновано будівлі

18 квітня 2024, 12:32

Російські військові вдарили по Костянтинівці авіабомбою: зруйновано будівлі

Російські окупанти знову обстріляли Костянтинівську громаду, зруйновано будівлі дитячих садків. Фото: Донбас. Реалії Російські окупанти знову обстріляли Костянтинівську громаду, зруйновано будівлі дитячих садків. Фото: Донбас. Реалії

У середу, 17 квітня, близько 22:00 російські війська вдарили по Костянтинівці Донецької області авіаційною бомбою КАБ-500. Про це повідомив кореспондент видання «Донбас. Реалії».

За заявою Костянтинівської міської військової адміністрації, інформація про постраждалих не надходила.

Зазначається, що частково зруйновано будівлю дитсадка, пошкоджено прилеглі приватні будинки. На місці працюють рятувальники та поліція, комунальні служби.

У Костянтинівській МВА також повідомили, що вдень 17 квітня близько 13:00 окупанти обстріляли Марківський старостинський округ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі старостату, дошкільного навчального закладу, приватний житловий будинок. Постраждалих немає.

«Протягом доби під обстрілом перебував також Предтечинський старостинський округ. Інформація про нові руйнування та постраждалих не надходила», — повідомили у МВА.

Внаслідок обстрілів без електропостачання залишається Маркове.

Нагадаємо, в результаті російського удару по Костянтинівці 9 квітня загинули троє людей, серед них — дитина. Двоє жителів дістали поранення.

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