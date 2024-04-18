РФ утром атаковала Донецкую область: есть жертва и пострадавшая

Российские войска сегодня утром, 18 апреля, обстреляли Донецкую область. Под удар попали село Очеретино и Часовоярская громада. В результате атаки погиб мужчина, есть пострадавшая. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Россияне обстреляли поселок из авиации сегодня утром — попали прямо в дом и убили 56-летнего мужчину», — отметил он.



Также сегодня под обстрел попала Часовоярская громада – там ранена 74-летняя женщина, ее доставили в больницу.



Кроме того, по словам Филашкина, сегодня стало известно еще о двух погибших в Очеретинской громаде — в результате артобстрела 15 апреля в селе Нетайлово погибли 2 человека.



Ранее мы писали, что 18 апреля утром российская армия ударила по Селидово, убив женщину и повредив гражданскую инфраструктуру.