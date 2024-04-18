РФ вранці атакувала Донеччину: є жертва та постраждала

Російські війська сьогодні вранці, 18 квітня, обстріляли Донецьку область. Під удар потрапили село Очеретине та Часовоярська громада. Внаслідок атаки загинув чоловік, є постраждала. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Росіяни обстріляли селище з авіації сьогодні вранці - влучили прямо в будинок і вбили 56-річного чоловіка», — зазначив він.



Також сьогодні під обстрілом перебувала Часовоярська громада — там поранено 74-річну жінку, її доправили до лікарні.



Крім того, за словами Філашкіна, сьогодні стало відомо ще про двох загиблих в Очеретинській громаді — внаслідок артобстрілу 15 квітня в селі Нетайлове загинули 2 особи.



Раніше ми писали, що 18 квітня вранці російська армія вдарила по Селидовому, вбила жінку та пошкодила цивільну інфраструктуру.