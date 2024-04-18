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ГУР МОУ назвало российские потери из-за атаки на аэродром в Джанкое

18 апреля 2024, 13:36

ГУР МОУ назвало российские потери из-за атаки на аэродром в Джанкое

Разведка назвала потери россиян после удара по аэродрому в Джанкое. Фото: ГУР Разведка назвала потери россиян после удара по аэродрому в Джанкое. Фото: ГУР

В результате удара по военному аэродрому города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожены или критически повреждены российские пусковые установки, радиолокационные станции и другое. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

17 апреля благодаря успешной операции ВСУ повреждены или уничтожены:

  • 4 пусковые установки ЗРК С-400;
  • 3 радиолокационные станции;
  • пункт управления средствами ПВО;
  • аппаратура наблюдения за воздушным пространством «Фундамент-М».

«Число пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма прозвучали взрывы и возник пожар сегодня ночью, 17 апреля.

Спутники NASA зафиксировали пожары на военном аэродроме Джанкоя после ночной атаки. Это следует из данных на интерактивной карте пожаров проекта NASA FIRMS. На карте зафиксированы шесть очагов пожара. Часть из них произошли в местах стоянки вертолетов.

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